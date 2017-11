Dictarán Conferencia para emigrantes emprendedores en EE.UU.

Share on LinkedIn

El encuentro se realizará el 26 de octubre en la ciudad de Miami con la participación de la especialista Patricia Ramos, el sociólogo José Jacinto Muñoz y el consultor de negocios, Israel Vierma. La conferencia busca ayudar a emprendedores en los Estados Unidos a impulsar sus proyectos.

El próximo 26 de octubre, en la ciudad de Miami, se realizará la conferencia Emprender para Ganar, evento que tiene como objetivo ofrecer información, entrenamiento emocional y estrategias de negocio a las personas que desean emprender con éxito en los Estados Unidos.

Según Patricia Ramos, una de las organizadoras del evento, “Esta conferencia busca, como objetivo, ayudar a los emprendedores en los Estados Unidos. Queremos mostrar que, tal cual dice el nombre de la conferencia, Emprender para Ganar, sí se puede ser un triunfador en el ámbito empresarial”, explicó Ramos.

“Si al ímpetu, la creatividad y las energías del emigrante se le unen las herramientas correctas, como la planificación, el conocimiento del mercado y las oportunidades que les brinda la ley de inmigración norteamericana, ustedes podrán lograr el éxito en esta nación. Los invito a asistir a nuestro seminario para explicarles, de una manera sencilla, todas las opciones que tiene para alcanzar ‘El Sueño Americano’. De eso se trata esta conferencia, y cada expositor va a compartir su experiencia y sus consejos”, añadió.

La conferencia Emprender para Ganar incluye entre sus exponentes a Patricia Ramos, presentadora de televisión, conferencista, CEO de Inversionistas en USA y presidenta fundadora de la Organización Artistas en USA, psicóloga, especialista en Conducta Humana (egresada de Carlos Albizu University), asesora de negocios e imagen de numerosas campañas publicitarias, en los Estados Unidos y América Latina.

José Jacinto Muñoz, sociólogo, socio-psicológico de equipos deportivos profesionales, asesor de numerosas empresas y conferencista internacional. Es autor del libro Gente con propósito.

También participará Israel Vierma, consultor de negocios, ejecutivo del área de salud, con más de 30 años de experiencia liderando grupos a nivel global en empresas como Johnson&Jhonson, Baxter, Smith & Nephew, ingeniero electrónico, biomédico en University of Southern California y Maestría en Negocios (MBA), en University of California, junto a Jerry Ruiz, asesor financiero, egresado de University of South Carolina, con más de 17 años de experiencia, director para la Cryto Moneda y plataforma Blockchian de Crown para Latinoamérica, gerente de Mercadeo para Blackswan Investment Advisor.

En el encuentro se discutirán temas como ¿Qué se necesita para ser un emprendedor con propósito en una cultura como la de los Estados Unidos?, ¿Cómo ser un emprendedor innovador, creativo y empoderado? y la ecuación del emprendimiento: querer, saber y tener.

¿Cómo lograr ser un ejecutor, una persona que habla menos y logra más, un profesional de acción, capaz de traducir sus intenciones en logros?

En el evento se contarán anécdotas relacionadas con experiencias personales, de uno de los expositores con equipos deportivos y compañías en Venezuela y en distintos países que permitirán a los participantes tener una idea clara de cómo emprender para ganar.

El encuentro se realizará el jueves 26 de octubre en el Salón de Conferencia, del EB Hotel Miami de Miami, Florida.

Para obtener más información acerca del evento “Emprender para Ganar” escriba al correo electrónico: info@inversionistasenusa.com