Mayor escasez de personal de enfermería en Florida

La falta de enfermeras y enfermeros calificadas es un gran problema para los sistemas de salud a través de los Estados Unidos se estima que afectará márgenes de ganancias para hospitales durante los próximos tres a cuatro años, según el último informe de Moody’s Investor Service. [1] Para el año 2025, el Florida Center for Nursing también predice una escasez de enfermeras en el estado de la Florida de más de 50.000 [2]

En los estados de la Florida, Georgia, Texas y California, la necesidad será más grande, según el informe. [1] Se espera que estos estados no solamente tendrán el mayor crecimiento de población y edad media en Estados Unidos, sino también el menor número de enfermeras y enfermeros que ingresan a la fuerza de trabajo para el año 2030, informó Healthcare Finance News. [3]

Para abordar la escasez creciente de personal de enfermería en el estado de la Florida, West Coast University (WCU), con sede en Los Ángeles y que abrió su primer campus en Miami en 2014, continúa haciendo su máxima prioridad la educación y el avance de las enfermeras y enfermeros.

“El objetivo de WCU es ayudar a preparar a nuestros estudiantes para una carrera en asistencia médica que responde a las demandas de las comunidades que ayudamos y a todos alrededor del mundo,” dijo la Dra. Claudette Spalding, decana de enfermería en el campus de Miami de WCU. “Nos esforzamos para ayudar a cada estudiante crecer profesionalmente y personalmente, convirtiéndolos en profesionales y líderes de enfermería de alta capacidad.”

WCU aporta un enfoque único a la educación de asistencia médica, el cual se enfoca en el estudiante y apoya la misión de proveer las herramientas y ambiente de aprendizaje necesarios para garantizar que los graduados estén preparados para ingresar a la wcomunidad profesional como líderes.

A través de programas y servicios acelerados, WCU es capaz de motivar a los estudiantes a seguir una carrera en enfermería, ofreciendo una licenciatura en ciencias en el programa de enfermería (BSN), aprobado por el Florida Board of Nursing, en tan sólo 39 meses a través de un plan de estudios de concentrado.

Ahora más que nunca se necesita personal de enfermería. En WCU, ayudamos a preparar a nuestros estudiantes con los conocimientos y habilidades necesarias para ayudar a reducir la escasez de personal de enfermería que tanto afecta al estado de Florida.

West Coast University está acreditada institucionalmente por la WASC Senior College and University Commission (WSCUC) (WSCUC) – 985 Atlantic Avenue, #100, Alameda, CA 94501, 510-748-9001, www.wascsenior.org.

Los programas de enfermería de West Coast University están acreditados programáticamente por la Commission on Collegiate Nursing Education (CCNE) – One Dupont Circle, NW, Suite 530, Washington, DC 20036, 202-887-6791, www.aacn.nche.edu/CCNE/Reports/accprog.asp.

Para tarifas de la licenciatura, deuda promedio de los graduados que completen estos programas y otros datos de interés, visita westcoastuniversity.edu/disclosures

Todas las clases e instrucciones son en inglés.

[1] “Moody’s: Nursing Shortage Will Persist until 2025, Weakening US NFP Hospitals’ Operating Margins.” Moodys.com, 7 Mar. 2018,

www.moodys.com/research/Moodys-Nursing-shortage-will-persist-until-2025-weakening-US-NFP–PR_38 0467.

[2] “Florida Nursing Statewide Strategic Plan 2017: Strategies to Successfully Provide Floridians an Adequate, Qualified Nurse Workforce” Florida Center for Nursing, 2017, https://www.flcenterfornursing.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_D ownload&EntryId=1428&PortalId=0&TabId=151.

[3] “Hospitals Bracing for Four-Year Nursing Shortage by Partnering with Colleges.” Healthcare Finance News, 12 Mar. 2018,

www.healthcarefinancenews.com/news/hospitals-bracing-four-year-nursing-shortage-partnering-colleges.