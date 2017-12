Relevo Por la Vida en el Doral

This slideshow requires JavaScript.

Hace unos días hablé con Marcela, mi amiga de infancia. Le había puesto una luminaria a su madre en el último “Relevo Por La Vida” de American Cancer Society que tuvo lugar en Downtown Doral, el pasado 18 de Noviembre.

Marcela me agradeció y la vez me confesó que no sabía mucho del evento. Le expliqué como hace ya mas de dos décadas, un médico en Tacoma, Wash., dolido por perder a varios pacientes de cáncer salió una tarde a recorrer un parque, sin parar y llorando. Las personas que lo vieron no entendían bien y al mismo estilo de “Forrest Gump” lo comenzaron a acompañar. Un medio de prensa informó lo que estaba ocurriendo y en pocas horas ya la gente había donado algo de dinero para la lucha contra el cáncer y así comenzó todo.

Al año siguiente, habían grupos y al mismo estilo que una competencia de atletismo, los miembros de cada equipo se relevaban después de dar una vuelta. “El cáncer no descansa” era el lema para caminar durante 12 a 16 horas. Las donaciones para la causa crecieron y el evento se extendió por todo el país. Hace 14 años y de la mano del Rotary Club del Doral, el evento se ha estado realizando en el JC Bermúdez Park y por primera vez en la historia, este año se mudó a Downtown Doral.

Concejal Claudia Marica fue la “Presidente Honoraria” y fiel a sus estilo, trabajó incansablemente hasta lograr su objetivo. El equipo de la Ciudad del Doral (empleados y autoridades) hizo un brillante desempeño. El Rotary Club se lució con sus famosos “Choripán” y este año incluyó “Popusas.” Minita Copero, de CEMEX, dio el ejemplo de trabajo leal y silencioso. Shaquille O’Neal donó una zapatilla de colección, la Iglesia de Guadalupe, con Digna Cabral a la cabeza, deleitó a la concurrencia. Codina se constituyó en el auspiciador principal y Lincoln Doral hizo lo propio. Lo voluntarios llenaron el parque con su entusiasmo, todas las autoridades se presentaron e incluso Susie Castillo, miembro del Directorio de Escuelas Publicas, quien agradeció públicamente el esfuerzo de Felipe E. Madrigal, del Club Rotario del Doral.

Los héroes de la noche, los SOBREVIVIENTES, fueron agasajados, claro son nuestra razón de ser. Al final un emotivo momento donde se prendían las luminarias en homenaje a todos los enfermos de cáncer y se honraba a los fallecidos, colmó de lagrimas a los participantes. Fotos de muchos héroes se expusieron en bellas diapositivas y mas de uno se retiró con la tranquilidad de haber hecho el máximo esfuerzo en esta desigual lucha contra una enfermedad que lo destruye todo.

Marcela me contó que cuando su madre se enfermó, recién ella tomó conciencia. “Mi madre me salvó, pues en un chequeo de rutina salió que yo también tenia cáncer, pero al detectarlo a tiempo, me puedo curar.” Detección temprana y solidaridad, eso es lo que necesitamos para triunfar. Cada vez que uno done a American Cancer Society, el dinero irá a investigación. Son muchos voluntarios que creen en esta causa y el unirse a ellos la hace más fuerte.

Andressa , prendí tu luminaria y lloré cuando vi tu retrato, a ti y a tu familia de dediqué mi oración. Ojalá nunca más tres niños pequeños tengan que llorar a su madre, por eso me uní a la lucha, es demasiado el dolor y solo el esfuerzo de cada uno podrá contribuir a menguarlo!