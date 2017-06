Rotary Club: A little gesture creates wonderful changes y “Tu pequeño gesto puede crear maravillosos cambios”

The Rotary Club of Doral Foundation needs to raise funds to donate backpacks with school supplies to 1,500 poor children residing in the Dominican Republic and Haiti. “Your little gesture can create wonderful changes.” Thank you.

En nombre de la Fundación del Club de Rotarios del Doral, necesitamos recaudar fondos para donar mochilas con útiles escolares a 1,500 niños pobres que radican en República Dominicana y Haití. “Tu pequeño gesto puede crear maravillosos cambios.” Gracias.