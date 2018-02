Value Store It ha completado una expancion de 50,000 pies cuadrados

Value Store it ha vuelto a la vanguardia, respondiendo a la demanda del mercado en Doral con un crecimiento controlado. Mientras estudiaba el mercado local, la cadena de autoservicio con sede en Miami vio una oportunidad en el nuevo crecimiento de vivienda y desarrollo de Doral y recientemente expandió sus instalaciones en cinco pisos y 50,000 pies. “El momento fue perfecto para nosotros”, dijo Bryan Lekas, vicepresidente de operaciones de Value Store it.

“El área estaba gritando por más unidades de almacenamiento.” Mientras que los edificios de almacenamiento típicos son grandes y cuadrados, la estética agradable de Value Store it.

value 8 6 (1 of 1)-minSu ubicación en Doral una vez cosechó el prestigio premio como la instalación más hermosa de la ciudad. El énfasis en el diseño no fue sólo un acto de expresión artística. Es un movimiento de negocio calculado. Con los precios en la industria tan competitivo, el atractivo del edificio, la comodidad y el gran servicio al cliente son lo que atrae a los clientes, según Lekas. “Queremos que nuestras propiedades se vean prístinas”, dijo Lekas, señalando que el 67 por ciento de su base de clientes son mujeres. Buena iluminación, lo ultimo en seguridad y precios competitivos son imprescindibles. “Todo es automatizado y eficiente. No como en los viejos tiempos. Los inquilinos se quedan más tiempo, otra tendencia positiva de la industria. “El inquilino promedio permanece unos 15 meses, más que antes”, dijo Lekas.

Value Store it y su 13 localidades en el sur de la Florida están abiertos más tarde que la mayoría de las instalaciones de almacenamiento para dar a la gente que trabaja durante el día un acceso más fácil por la noche. Al igual que todas sus ubicaciones, Value Store It en Doral ofrece almacenamiento de control climático, almacenamiento de RV y bote, alquiler de camiones, cajas y suministros de mudanzas.

value 8 5 (1 of 1)-minUna ventaja conveniente para los profesionales es que la mayoría de las instalaciones de auto-almacenamiento están equipadas con un centro de negocios y espacio para conferencias. Hay amplio espacio para botes, RV y almacenamiento de auto.

Los toques modernos, como el almacenamiento empresarial y la gestión de documentos, están disponibles en determinados lugares. Incluso hay una instalación de almacenamiento de vino y el Plan de Protección de la Tienda de Valor que protege sus contenidos / pertenencias mientras está en almacenamiento.

Al igual que su instalación de Doral, Value Store it se centra en el atractivo del edificio en todas sus ubicaciones, incluyendo uno de sus más nuevos en Boston. la primera impresión es clave buena para atraer nuevos clientes y mantener a los inquilinos existentes a largo plazo, dijo Lekas.

Para mas informacion, visite www.valuestoreit.com/locations/florida/doral. 5900 NW 102nd Avenue, Doral, FL 33178. (305) 592-4455