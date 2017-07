Share on LinkedIn

Share on LinkedIn Share

Share on Twitter

Share on Twitter Tweet

Share on Facebook

Share on Facebook Share

Pictured (l-r) Back Row: Coach Hugo Bosque, Head Coach Steve Gill and Coach Ariel Rodriguez. Middle Row: Phillipe Mann, Lucas Rodriguez, Christian Bosque, Manny Cordero, Riley Gill and Nicholas Bistrong. Front Row: Nick Mekras, Mikey Lynne, Ryan James, Charles Fornaris and Nico Fordalis.