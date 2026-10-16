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Carolina Melo participa en Strive 305 Español con Yamilet Rivas

By Community Newspapers
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Carolina Melo participa en Strive 305 Español con Yamilet Rivas

Yamilet Rivas recibe a Carolina Melo, profesional independiente, en este episodio de Strive 305 Español, presentado por Miami’s Community Newspapers.

La entrevista forma parte de la programación en español de Community Newspapers y presenta a Melo ante la audiencia de Miami-Dade. Rivas conduce este encuentro como parte de un espacio dedicado a las voces y experiencias de nuestra comunidad.

El episodio se suma a las conversaciones de Strive 305 Español con invitados de distintos ámbitos profesionales. Los espectadores pueden ver la entrevista completa en el video que acompaña esta publicación.

Conductora: Yamilet Rivas
Invitada: Carolina Melo
Programa: Strive 305 Español

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