Youngpreneurs: Una idea de negocio con sabor a galleta | Perspectivas Hispanas

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En este episodio de Perspectivas Hispanas, la estudiante y joven emprendedora Sophia V. Clavijo cuenta cómo su pasión por la repostería se convirtió en un negocio de galletas. Lo que comenzó con postres para familiares y cake pops vendidos en su escuela creció hasta llegar a la tienda escolar. Sophia habla de crear sabores originales, probar y perfeccionar recetas, ganar confianza al vender y aprender de cada reto. También comparte cómo la influencia de su familia y la experiencia práctica la ayudaron a dar sus primeros pasos como emprendedora. Una conversación sobre emprendimiento juvenil, creatividad y cómo convertir una idea en acción.