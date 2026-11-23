Getting your Trinity Audio player ready...

El presentador Álvaro Zabaleta conversa con Dariel Fernandez, Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, sobre su labor, los servicios que ofrece su oficina y los temas que impactan a los residentes del condado.

Sintonice Miami’s Community News en Español para conocer más sobre los líderes y las figuras públicas que están haciendo la diferencia en el sur de Florida.