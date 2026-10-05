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Faith, Family & Freedom Take Center Stage at CFC Florida’s Gala!

By Community Newspapers
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Christian Family Coalition (CFC) Florida hosted its 2026 Miami-Dade Freedom & Awards Gala Dinner on Friday, October 2, at Trump National Doral.
Featuring gubernatorial candidate Byron Donalds as keynote speaker, the evening celebrated faith, family, and freedom while recognizing outstanding community leadership.
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