¿Mala Suerte o Castigo? | La Ley de Correspondencia y Más | 528 Código Podcast

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En este episodio de 528 Código Podcast, Yami Rivas y su co-host Jocy Torres se sumergen en una conversación llena de reflexión sobre la mala suerte, el castigo, la Ley de Correspondencia y mucho más. 🔮✨

¿Lo que nos sucede es cuestión de suerte, consecuencia de nuestras acciones o parte de algo más profundo? Acompáñalas mientras exploran estas ideas y comparten diferentes perspectivas que te harán pensar.

🎙️ Dale play, escucha la conversación y cuéntanos: ¿mala suerte o consecuencia?

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