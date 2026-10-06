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Mobility Matters: Javier Betancourt Talks Transportation with Commissioner Ralph Rosado

By Community Newspapers
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On this episode of The Mobility Matters Podcast, host Javier Adrian Betancourt sits down with Ralph Rosado, District 4 Commissioner for the City of Miami, for a conversation about transportation and mobility in Miami.

They discuss the challenges, opportunities, and future of transportation as Miami continues to grow and evolve. 🚍🌴

🎙️ Tune in to Mobility Matters for the full conversation!

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