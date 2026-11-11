“Mr. Coconut Grove” Monty Trainer Celebrates His 91st Birthday

CNEWS TVCommunity Newspapers (Miami-Dade)Grant Miller“Mr. Coconut Grove” Monty Trainer Celebrates His 91st BirthdayBy Grant Miller, PublisherNovember 11, 2026 Getting your Trinity Audio player ready... Connect To Your Customers & Grow Your Business Click Here Previous articleMiami’s Global Appeal Delivers a $23 Billion Local ImpactNext articleLocal Talent. Lasting Impact. Palmetto Bay Celebrates Its Community Champions!GGrant Miller, PublisherGrant can be reached at grant@communitynewspapers.comRelated articlesThe Pack Chat: Two Breast Cancer Survivors Share Their Stories | Rosemary Carrera & Krystal ZimbaldiNovember 11, 2026Local Talent. Lasting Impact. Palmetto Bay Celebrates Its Community Champions!November 11, 2026Miami’s Global Appeal Delivers a $23 Billion Local ImpactNovember 11, 2026Lo Que Callan Los Hombres: Julio Escalona, líder del Ministerio de Alabanza de la iglesia CCNNovember 10, 2026