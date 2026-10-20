Pillars of the Community: Natalia Crujeiras Trujillo, CEO & Director of Museum of Miami
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On this episode of Pillars of the Community, host Harry sits down with Natalia Crujeiras Trujillo, CEO and Director of Museum of Miami, formerly known as HistoryMiami Museum.
They discuss the importance of preserving Miami’s history, celebrating its diverse communities, and sharing the stories that shape our city.
Tune in for a conversation about Miami’s culture, heritage, and the importance of keeping our local history alive!
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