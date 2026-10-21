Strive 305 Kreyòl: Dr. Jerielle Prudent sou Lafwa, Lidèchip ak Antreprenarya
|
Getting your Trinity Audio player ready...
Nan epizòd sa a nan Strive 305 Kreyòl, an patenarya ak Haitian-American Chamber of Commerce of Florida (HACCOF), nou resevwa Dr. Jerielle Prudent, prezidant ak fondatris Manifestology International Training Institute of Excellence (M.I.T.I.E.), chantè levanjil ak antrenè adorasyon.
Dr. Prudent pataje eksperyans li epi pale sou enpòtans lafwa, lidèchip, antreprenarya ak enpak pozitif sou kominote a. Li pale tou sou vizyon legliz li a, DBQC, ansanm ak misyon M.I.T.I.E., yo rele avèk afeksyon MIGHTY.
Pa rate bèl konvèsasyon sa a sou lafwa, objektif lavi ak fason pou enspire lòt moun epi pote chanjman nan kominote nou yo!
#Strive305Kreyol #DrJeriellePrudent #HACCOF #LafwaAkLidechip #Antreprenarya #DevlopmanKominote