Strive 305 Kreyòl: Sandra Cherisma of Cherish V-Steam Spa on Haitian Herbalism & Holistic Wellness
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On this episode of Strive 305 Kreyòl, hosts Naed and Candice welcome Sandra Cherisma, founder of Cherish V-Steam Spa, for a conversation about holistic wellness, traditional Haitian herbalism, and feminine self-care.
Sandra shares the inspiration behind her wellness spa in North Miami Beach and discusses the practice of traditional vaginal steaming, its cultural roots, and the importance of creating spaces dedicated to relaxation, rejuvenation, and wellness.
Tune in to learn more about Sandra’s journey, her business, and how she is bringing traditional wellness practices into today’s community.
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