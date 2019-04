Doral Isles se llena de Arte

Share on LinkedIn

El viernes 8 de marzo se presento en la comunidad de Doral Isles la primera Exhibición de Arte de los alumnos y miembros de la comunidad en el cual presentaron el maestro Diego Damas y los dibujos ejecutados por sus alumnos que en los últimos seis meses vienen desarrollando la técnica de dibujo clásico e hiperrealismo que ayuda al alumno con el acercamiento del arte hacia su trabajo basadas en el estudio del arte clásico y que genera las bases sólidas para el desarrollo de un artista contemporáneo.

El profesor Diego Damas es residente de Doral Isles, nacido en Caracas, Venezuela en el año 1968, es arquitecto, pintor y escultor.

Es graduado en la Academia de Bellas Artes de Milan, Italia.

Su trabajo ha sido exhibido en tan importantes ciudades como Milan, Roma Venezia, Paris, Madrid, Grecia y Caracas.

A su llegada a los Estados Unidos fue invitado a presentara sus obras en el Este Palm Beach Art Show de 2019 , donde recibió un premio y miles de elogios de los asistentes.

Creador de Fine Arts con sede en nuestra ciudad del Doral, la comunidad de Doral Isles ha tenido la fortuna de atraerlo y todos los martes y jueves da clases los miembros de la asociación incluyendo niños y jóvenes ya que el arte juega un papel más importante de lo que creemos en la educación de los niños; además de estimular el aprendizaje de otras materias, como la lectura o las matemáticas, pintar, dibujar o modelar son actividades imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina o la interacción social.

A pesar de lo difícil que en ocasiones puede parecer dedicarse al arte, hay cientos de jóvenes que lo hacen parte de su vida y de ellos podemos aprender algunas lecciones para mejorar nuestra vida ya que no solo requiere disciplina y perseverancia pues el verdadero artista no espera a que le llegue la inspiración, sino que constantemente está practicando y trabajando hasta lograr su obra maestra sino que tambien nos da seguridad a temprana edad.

Un pintor no se queda pensando si podrá o no podrá, simplemente intenta un trazo sabiendo que no será fácil pero también sabiendo con seguridad que tiene todo para lograr lo que se propone.

Sin miedo a abandonar el tradicional soporte del bastidor el maestro Ddamas tambien exhibió su obra “Da Vinci on Rubber”

En medio de una agradable concurrencia los miembros de la comunidad disfrutaron del evento.