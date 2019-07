Share on LinkedIn

Share on LinkedIn Share

Share on Twitter

Share on Twitter Tweet

Share on Facebook

Share on Facebook Share

La explicación sobre el presupuesto 2019-20 que todos escuchamos en boca del Alcalde Carlos Gimenez la semana pasada la comparo con “una tomadura de pelo” o más claramente, La Gran Mentira.

Giménez aduce que durante su término como alcalde, él ha logrado ahorrarle cerca de $1,700 en impuestos a cada contribuyente de Miami-Dade.

Mi staff y yo nos hemos dado a la tarea de buscar de dónde salió esa cifra.

Después de la recesión del 2008, la base impositiva del condado cayó estrepitosamente y para paliar la crisis la Junta de la Comisión y Gimenez aumentaron el amillaramiento con el fin de sostener los servicios. La tasa se mantuvo en 5.4275 todo el FY 2010-11; y lograron reducirla a 4.8050 en el FY 2011-12 gracias a la recuperación económica e inclusive llego 4.6669 en el año fiscal 2014.

Desde el 2014, hemos mantenido una tasa “flat” de funcionamiento mientras que la base impositiva ha aumentado entre el 6 % y el 8 % cada año. Durante la administración de Giménez (que ha coincidido con la mía) la ganancia total proveniente de impuestos ha aumentado un promedio de $ 100 millones cada año. A punto de entrar en el noveno año de nuestros respectivos puestos vemos que el aumento del porcentaje tiene un efecto agravante, recibiremos un total cumulativo de más de $500 millones de dólares en nuevos impuestos a la propiedad dentro de su mandato que cesa en el 2020.

Está clarísimo que el alcalde no le ha “ahorrado” $1,700 a cada contribuyente de Miami-Dade. Todo lo contrario, le ha aumentado la carga impositiva. O sea, del 2012 al presente, con una tasa “flat” de amillaramiento, el contribuyente promedio tendrá que pagar $336.62 adicionales.

Pero bueno, concentrémonos en lo que pudo haberse hecho y que nos depara el futuro.

Con casi $500 millones adicionales en las arcas del Condado desde el 2012, los impuestos pudieron haberse reducido o aumentados los servicios; o ambas cosas inclusive.

En el año 2011, hice un reporte (Task Force Report) al entonces Chairman de la Comisión Joe Martinez en el que le proponía medidas de reducción de costos por $400 millones. En reportes sucesivos propuse medidas de ahorro similares, entre otros la reducción de puestos y salarios burocráticos. Propuse usar esos ahorros en la reducción de impuestos y en la creación de mini buses que circulasen en los vecindarios. También propuse que utilizáramos el 1 % del presupuesto operacional del Condado (unos $50 millones) para viviendas asequibles.

Todas estas ideas cayeron en oídos sordos cuando se las propuse al alcalde. Lo que hizo fue tratar de convencer a los sindicatos de que cada ano nos acechaba un déficit operacional, a veces de $200 millones (esto calculado en base a no reducir los costos, que seguiríamos con una flota de 7,000 vehículos, 4,500 propiedades, 18 edificios administrativos, más de 1,000 títulos de trabajo, 30 departamentos y agencias, 4,283 administradores; todos estos recursos para una empresa que no tiene innovaciones, sin competencia, con una demanda fija, que puede ajustar el precio de sus servicios, etc.)

Estos “déficits” teóricos fueron utilizados por el Alcalde Giménez para obligar a los sindicatos a pagar el 5% de sus sueldos para costear el seguro médico , el cual había sido parte del paquete de beneficios desde tiempos inmemoriales. Aquí me celebro haber ganado la pelea cuando el voto por una súper mayoría de la comisión se unió a mí al restaurar los beneficios de salud de los sindicatos superando el veto del alcalde.

Lo bueno de este absurdo es que afortunadamente tiene sus días contados. El 20 de agosto del 2020 los ciudadanos de Miami-Dade elegirán un nuevo alcalde y siete comisionados.

Llegará sangre nueva y con ella la posibilidad de un mejor Miami-Dade.

No olviden que La Gran Mentira de Gimenez acompañará a todos aquellos que han defendido este disparate todos estos años.

Xavier L. Suarez

Comisionado del Condado Miami-Dade

Distrito 7

https://www.facebook.com/xavier.suarez.9216