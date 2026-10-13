Dariel Fernandez, Miami-Dade County Tax Collector, Issues Scam Alert Regarding Fraudulent Traffic Citation Text Messages

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The Miami-Dade County Tax Collector’s Office is warning residents about fraudulent text messages circulating throughout the community that falsely claim to be from the Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) regarding unpaid traffic citations.

The messages instruct recipients to click on a link or make a payment to resolve an alleged violation. These messages are scams and are not affiliated with the Miami-Dade County Tax Collector’s Office or the Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles.

Residents are urged to not click on any links contained in these messages. Instead, delete the message immediately and report it as spam.

The Miami-Dade County Tax Collector’s Office and the Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles do not send text messages requesting payment or asking residents to click on links for traffic violations.

“Our office is committed to protecting Miami-Dade residents from fraud and keeping the community informed,” said Miami-Dade County Tax Collector Dariel Fernandez. “If you receive one of these messages, do not engage with it. Always verify any official communication through trusted government sources.”

Residents are encouraged to remain vigilant and protect their personal information. If there is ever uncertainty regarding a message claiming to be from a government agency, individuals should contact the appropriate agency directly through its official website or phone number.

For more information, residents can visit the official Miami-Dade County Tax Collector website at mdctaxcollector.gov

La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade advierte a los residentes sobre mensajes de texto fraudulentos que circulan en la comunidad y que falsamente afirman provenir del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) sobre supuestas multas de tránsito pendientes.

Estos mensajes piden a los destinatarios que hagan clic en un enlace o realicen un pago para resolver una infracción. Estos mensajes son una estafa y no están afiliados con la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade ni con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.

Se recomienda a los residentes no hacer clic en ningún enlace incluido en estos mensajes. En su lugar, deben eliminar el mensaje inmediatamente y reportarlo como spam.

La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade y el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida no envían mensajes de texto solicitando pagos ni pidiendo que los residentes hagan clic en enlaces relacionados con multas de tránsito.

“Nuestra oficina está comprometida con proteger a los residentes de Miami-Dade contra el fraude y mantener informada a nuestra comunidad,” expresó el Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernandez. “Si recibe uno de estos mensajes, no interactúe con él. Siempre verifique cualquier comunicación oficial a través de fuentes gubernamentales confiables.”

Se exhorta a los residentes a mantenerse atentos y proteger su información personal. Si existe alguna duda sobre un mensaje que aparenta provenir de una agencia gubernamental, comuníquese directamente con la agencia correspondiente a través de su sitio web oficial o número de teléfono.

Para más información visite nuestra pagina oficial web mdctaxcollector.gov