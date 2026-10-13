Don’t Tax the American Dream

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Every day, families walk into my office to pay their property taxes. Many bring two credit cards. Sometimes three. I have watched people count cash on the counter and split a bill they can barely cover.

We offer payment plans. We offer homestead deferral for qualifying seniors. People should not need a payment plan to stay in a house they already bought. That is why I am voting yes on Amendment 3.

The homestead exemption is broken.

In 1934, Florida voters set the homestead exemption at $5,000. That covered most of a normal house. In 1980 they raised it to $25,000. Then a typical Florida house was about $60,000. The exemption covered about 40 percent. In 2008 they added more on the non-school side. A typical house was about $195,000. The exemption covered less. Today that non-school homestead is still in the $50,000 range. Houses here sell for around three times what they did in 2008. Values kept rising. Government kept taking more of your money and spending it. You got no relief.

Here is what Amendment 3 does. It raises the homestead exemption for non-school taxes to $150,000 in 2027 and $250,000 in 2028, with future adjustments for inflation. Homeowners will still pay the school-tax portion of their bill. Apartments and storefronts would also see their annual assessment cap reduced from 10 percent to 5 percent.

Families who made Florida their home by the end of this year would receive the full new exemption. New residents would keep today’s exemption and qualify for the larger exemption in their fifth year. That approach protects local budgets from a rush of last-minute filings while ensuring that Florida remains a place where families can put down roots.

This is how renters become homeowners. Buying a first house is not only about saving for the down payment. It is also about managing the monthly cost of a mortgage, insurance, and, importantly, property taxes. A stronger homestead exemption helps a family that has been writing checks to a landlord begin building equity in a home of its own.

For a homeowner who qualifies for the full exemption, Amendment 3 could feel like finding nearly an extra $200 each month once the higher exemption takes effect in 2028. Families, not the government, know best how to spend their own money. That relief can help pay for groceries, car repairs, a new air conditioner, or a dinner out with family. When money stays in residents’ pockets, it circulates through local small businesses, supports jobs, and strengthens our economy.

Critics will say counties and cities cannot afford it. They will say renters and businesses get the bill. They will say police, fire, parks, and hospitals get cut.

Here is my answer. Miami-Dade’s tax base grew from $308 billion in 2019 to $541 billion in 2026, that is a government that already got a raise. The taxpayers did not. The 5 percent cap is the brake so rentals and storefronts are not hit with 10 percent assessment jumps on top of it. And the Legislature did not leave public safety hanging. The amendment instructs counties and cities to spend property-tax money on the essentials: public safety, education, infrastructure, natural resources, debt, pensions, and basic operations. School millage does not move. This is not the end of relief, either. The amendment directs the Legislature to build a uniform path so local governments can raise the homestead further.

Keep more of the home you already paid for. Give working families real property-tax relief. Let’s put residents first.

This amendment is not about government. It’s about people, saving homes and protecting the priorities that actually matter to our community.

This November, decide where the money goes. Vote Yes on Amendment 3.

Dariel Fernandez

Miami-Dade Tax Collector

No impongan impuestos al sueño americano.

Todos los días, familias llegan a mi oficina para pagar sus impuestos sobre la propiedad. Muchas traen dos tarjetas de crédito. A veces, tres. He visto a personas contar efectivo sobre el mostrador y dividir entre varios métodos de pago una factura que apenas pueden cubrir.

Nuestra oficina ofrece planes de pago, aplazamiento de impuestos sobre la vivienda principal para las personas mayores que cumplen los requisitos. Nadie debería necesitar un plan de pago para permanecer en una casa que ya compró. Por eso voy a votar sí a la Enmienda 3.

La exención de impuestos actual sobre la vivienda principal ya no cumple su propósito.

En 1934, los votantes de la Florida fijaron esta exención en $5,000. Esa cantidad cubría la mayor parte del valor de una vivienda común. En 1980, la aumentaron a $25,000. En aquel entonces, una vivienda típica en la Florida costaba unos $60,000. La exención cubría aproximadamente el 40%. En 2008, ampliaron la exención correspondiente a los impuestos no escolares. Una vivienda típica costaba alrededor de $195,000, La exención cubría una proporción menor. Hoy, esa exención para impuestos no escolares sigue rondando los $50,000. Las casas aquí se venden por aproximadamente tres veces lo que costaban en 2008. Los valores siguieron aumentando. El gobierno siguió recaudando y gastando más de su dinero. Usted no recibió alivio.

Esto es lo que hace la Enmienda 3: aumenta la exención sobre la vivienda principal para los impuestos no escolares a $150,000 en 2027 y a $250,000 en 2028, con ajustes futuros por inflación. Los propietarios seguirán pagando la parte de su factura destinada a los impuestos escolares. Los edificios de apartamentos y los locales comerciales también verían reducido del 10 al 5 por ciento el límite anual de aumento de su valor tasado para fines tributarios.

Las familias que hayan establecido su residencia permanente en la Florida antes de que termine este año recibirían la nueva exención completa. Los nuevos residentes conservarían la exención actual y podrían acceder a la exención ampliada en su quinto año. Este enfoque protege los presupuestos locales frente a una avalancha de solicitudes de último momento, al tiempo que garantiza que Florida siga siendo un lugar donde las familias puedan echar raíces.

Así es como los inquilinos pueden convertirse en propietarios. Comprar la primera casa no consiste únicamente en ahorrar para el pago inicial. También implica poder afrontar los gastos mensuales de la hipoteca, el seguro y, especialmente, los impuestos sobre la propiedad. Una exención más amplia ayuda a que una familia que ha estado pagando alquiler comience a construir patrimonio en una vivienda propia.

Para un propietario que reúna los requisitos para recibir la exención completa, la Enmienda 3 podría representar casi $200 adicionales al mes una vez que entre en vigor la exención más alta en 2028. Las familias saben mejor que el gobierno cómo gastar su propio dinero. Ese alivio puede ayudar a pagar alimentos, reparaciones del automóvil, un aire acondicionado nuevo o una cena en familia. Cuando el dinero permanece en los bolsillos de los residentes, circula por los pequeños negocios locales, sostiene empleos y fortalece nuestra economía.

Los críticos dirán que los condados y las ciudades no pueden permitírselo. Dirán que los inquilinos y los negocios terminarán pagando la cuenta. Dirán que habrá recortes en la policía, los bomberos, los parques y los hospitales.

Esta es mi respuesta: la base tributaria de Miami-Dade creció de $308 mil millones a $541 mil millones del 2019 al 2026, eso significa que el gobierno ya recibió un aumento. Los contribuyentes no. El límite del 5 por ciento sirve de freno para que, además, las propiedades de alquiler y los locales comerciales no sufran aumentos del 10% en su valor tasado. Y la Legislatura no dejó desprotegida la seguridad pública. La enmienda establece que los condados y las ciudades deben destinar los ingresos de los impuestos sobre la propiedad a los servicios esenciales : seguridad pública, educación, infraestructura, recursos naturales, deuda, pensiones y operaciones básicas. La tasa de los impuestos escolares no cambia. Y el alivio tampoco termina aquí. La enmienda ordena a la Legislatura estatal establecer un mecanismo uniforme para que los gobiernos locales puedan ampliar aún más la exención sobre la vivienda principal.

Conserve más del valor de la casa que ya pagó. Demos a las familias trabajadoras un verdadero alivio en los impuestos sobre la propiedad. Pongamos a los residentes primero.

Esta enmienda no se trata del gobierno. Se trata de las personas, de salvar hogares y de proteger las prioridades que realmente le importan a nuestra comunidad.

Este noviembre, decida adónde va su dinero. Vote sí a la Enmienda 3.

Dariel Fernandez

Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade.