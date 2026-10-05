Miami-Dade County Tax Collector Dariel Fernandez Builds New Partnership with Miami-Dade Driving Schools

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Miami-Dade County Tax Collector Dariel Fernandez brought together driving school operators from across the county to open a direct line of communication, strengthen collaboration, and prepare for changes in the oversight of commercial driving schools under Florida law.

Effective July 1, 2026, Florida law allows the Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) to enter into agreements with county tax collectors regarding the authority and state requirements governing commercial driving schools. That authority can include compliance reviews and measures aimed at protecting the integrity of the driver license process.

Fernandez emphasized that as the Tax Collector’s Office prepares for its expanded role, driving schools should have a direct resource within the office and an opportunity to be part of the conversation from the beginning.

“Driving schools have an important responsibility. They are educating the people who will be sharing our roads, and the standards they maintain matter,” said Tax Collector Dariel Fernandez. “As our office takes on new responsibilities, we want to build that relationship through direct communication. If a school has a question, needs guidance, or wants to raise a concern, they should know they can come directly to us.”

The meeting gave driving school owners and representatives an opportunity to speak directly with Fernandez and his team, ask questions about the transition, discuss compliance and operational challenges, and offer recommendations based on their experience serving students across Miami-Dade.

Commercial driving schools are licensed and overseen by the Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles under Chapter 488 of Florida law, with separate provisions applying to commercial truck driving schools.

“Across Miami-Dade, we all share a responsibility to operate at high standards and protect the integrity of the licensing process,” Fernandez added. “Collaboration strengthens that responsibility. We want expectations to be clear, communication to remain open, and schools to have access to the information and guidance they need to do things the right way.”

Fernandez said the goal is to establish a transparent working relationship with the driving school community as the office moves forward, with a focus on compliance, accountability, safe driving, and addressing issues before they become larger problems.

“This is the beginning of a direct relationship,” Fernandez said. “We want to hear from the schools, we want them to hear from us, and we want to work together to maintain strong standards and better serve the people of Miami-Dade County.”

El Recaudador De Impuestos Dariel Fernandez Fortalece La Colaboración Con Las Agencias De Matrículas De Vehículos En Todo Miami-Dade

(Condado de Miami-Dade, FL – 30 de septiembre de 2026) — El Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernandez, reunió a propietarios y representantes de escuelas de manejo de todo el condado con el propósito de establecer una línea directa de comunicación, fortalecer la colaboración y prepararse para los cambios en la supervisión de las escuelas comerciales de manejo conforme a la ley de Florida.

A partir del 1 de julio de 2026, la ley de Florida permite que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) celebre acuerdos con los recaudadores de impuestos de los condados relacionados con la autoridad y los requisitos estatales que rigen las escuelas comerciales de manejo. Esta autoridad puede incluir revisiones de cumplimiento y medidas destinadas a proteger la integridad del proceso de emisión de licencias de conducir.

Fernandez destacó que, mientras la Oficina del Recaudador de Impuestos se prepara para asumir mayores responsabilidades, las escuelas de manejo deben contar con un recurso directo dentro de la oficina y tener la oportunidad de formar parte de la conversación desde el principio.

“Las escuelas de manejo tienen una responsabilidad importante. Están formando a las personas que compartirán nuestras carreteras, y los estándares que mantienen son importantes”, señaló el Recaudador de Impuestos Dariel Fernandez. “A medida que nuestra oficina asume nuevas responsabilidades, queremos fortalecer esa relación mediante una comunicación directa. Si una escuela tiene alguna pregunta, necesita orientación o desea plantear alguna inquietud, debe saber que puede acudir directamente a nosotros”.

La reunión brindó a propietarios y representantes de escuelas de manejo la oportunidad de conversar directamente con Fernandez y su equipo, hacer preguntas sobre la transición, abordar asuntos relacionados con el cumplimiento y los retos operativos, y ofrecer recomendaciones basadas en su experiencia atendiendo a estudiantes en todo Miami-Dade.

Las escuelas comerciales de manejo son autorizadas y supervisadas por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida conforme al Capítulo 488 de las leyes de Florida, con disposiciones distintas aplicables a las escuelas comerciales de conducción de camiones.

“En todo Miami-Dade, compartimos la responsabilidad de operar bajo altos estándares y proteger la integridad del proceso de emisión de licencias”, agregó Fernandez. “La colaboración fortalece esa responsabilidad. Queremos que las expectativas sean claras, que la comunicación permanezca abierta y que las escuelas tengan acceso a la información y orientación que necesitan para hacer las cosas correctamente”.

Fernandez indicó que el objetivo es establecer una relación de trabajo transparente con las escuelas de manejo a medida que la oficina avanza en este proceso, con un enfoque en el cumplimiento, la rendición de cuentas, la conducción segura y la atención de los problemas antes de que se conviertan en situaciones mayores.

“Este es el comienzo de una relación directa”, afirmó Fernandez. “Queremos escuchar a las escuelas, queremos que ellas nos escuchen a nosotros y queremos trabajar juntos para mantener altos estándares y brindar un mejor servicio a los residentes del Condado de Miami-Dade”.