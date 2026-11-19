🎨 En este episodio de Lo Que Callan Los Hombres, conducido por Carlos Anaya, recibimos a Humberto Castro, artista cubano cuya trayectoria atraviesa La Habana, París y Miami, para una conversación profunda sobre la memoria, la identidad y los conflictos humanos. Juntos exploran su nueva exposición Golden Visions y su búsqueda de la belleza y del equilibrio, que se presentará por primera vez al público en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami.

Los pinceles sobre la mesa no los voy a dejar nunca. Voy a morir con ellos, en la mano.

No hay inspiración, la inspiración es trabajo cada día.

🎨 En este episodio, conversamos sobre:

– La evolución de su obra y el concepto del Supra-Renacentismo

– Golden Visions y la búsqueda de la belleza

– Cuba, Francia y Estados Unidos como tres patrias

– Inmigración, integración e identidad

– La soledad necesaria para crear y la amistad

– El legado y la inmortalidad de la obra

No se pierdan esta conversación llena de arte y sensibilidad, y permanezcan atentos a futuros episodios con más voces que nos transportan a mundos fascinantes.

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