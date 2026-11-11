Lo Que Callan Los Hombres: Julio Escalona, líder del Ministerio de Alabanza de la iglesia CCN
🌴 En este episodio de Lo Que Callan Los Hombres, conducido por Carlos Anaya, recibimos a Julio Escalona, hombre de fe con 16 años de servicio cristiano, líder del Ministerio de Alabanza de la iglesia CCN y barbero en Miami, para una conversación cercana sobre la fe, el matrimonio y la vulnerabilidad masculina. Juntos exploran qué callan los hombres cuando sienten miedo, cansancio o necesidad de ayuda, y por qué reconocerlo no los hace menos hombres.
Muchas veces la fe a veces no tiene con el creer, sino con el obedecer.
Somos hombres, pero no somos supremos. El hecho de que seamos un hombre no quiere decir que todas no lo sabemos.
🙏 En este episodio conversamos sobre:
– Qué significa ser un hombre de fe
– La diferencia entre la fe y la certeza
– Aprendizajes de 11 años de matrimonio y la paternidad
– Por qué a los hombres les cuesta la desnudez emocional
– La depresión, la ansiedad y la conexión espiritual
– La armamentización de la fe y el abuso de poder
No te pierdas esta conversación profunda y mantente atento a los próximos episodios que dan voz a lo que los hombres suelen callar.
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