Lo Que Callan Los Hombres: Owen Browne, especialista en movimiento e instructor de Pilates

🌴 En este episodio de Lo Que Callan Los Hombres, presentado por Carlos Anaya, damos la bienvenida a Owen Browne, especialista en movimiento e instructor de Pilates, para una conversación honesta sobre identidad, dolor crónico y vulnerabilidad masculina. Juntos exploran cómo una lesión de espalda interrumpió su camino como atleta y lo llevó a descubrir el movimiento funcional, la recuperación y una nueva forma de entender la fuerza.

Creo que como hombres tratamos de tener una tendencia de no ser súper vulnerables con los demás porque muestra la debilidad

sé que cada vez que he tenido grandes cantidades de dolor ha mejorado mi vida y me ha llevado a diferentes caminos que nunca hubiera tenido sin esas luchas

🧠 En este episodio, conversamos sobre:

– La lesión que cambió su identidad de atleta

– El camino hacia el Pilates y el movimiento funcional

– La conexión entre el bienestar físico y emocional

– Lo que los hombres callan y el miedo a pedir ayuda

– El narcisismo digital y la generación de la comparación

– Conectar con el lado femenino sin perder la hombría

No te pierdas esta conversación inspiradora y mantente atento a los próximos episodios con más voces que invitan a los hombres a hablar de lo que normalmente callan.

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